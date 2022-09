RANIERI, Tutti hanno creduto in me, vogliamo vincere

Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Fiorentina-RFS:" Per me oggi è una partita importantissima, tutti hanno creduto in me,sia mister che società, quindi voglio fare bene. Oggi sarà importantissimo vincere, i miei compagni scorsa stagione hanno fatto bene e si meritano di giocare l'Europa. Dobbiamo essere feroci e dare tutto noi stessi.