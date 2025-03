Ranieri su Panathinaikos-Fiorentina: "Inizio disastroso. Non può risuccedere. Non vediamo l'ora sia giovedì"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto ai micorfoni ufficiali del club viola al termine del match perso dai gigliati contro il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Siamo delusi. Abbiamo iniziato in maniera disastrosa, questa è la verità. Ci diciamo sempre di iniziare forti e con grinta ma questa volta abbiamo iniziato veramente male. Eravamo stati bravi a riprenderla mentre nel secondo tempo siamo di nuovo stati mosci all'inizio. Non esiste, non può risuccedere".

Si pensava ad un secondo tempo diverso

"La reazione era stata fantastica. Addirittura abbiamo rischiato di passare in vantaggio, quindi la squadra c'è. Non c'è invece quando entriamo in campo in questo modo. Ma sono siciro che già da Napoli cambieremo approccio. Non vediamo l'ora di ritrovarli giovedì".

Sul poco tempo di gioco nel secondo tempo

"Ormai funziona così, chi vince perde più tempo possibile e chi perde si lamenta. Succede anche a noi, è anche il calcio. Adesso testa a Napoli e agiovedì che non vediamo l'ora di beccarli al Franchi".