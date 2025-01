RANIERI (S.ST), Facciamo un mea culpa e torniamo quelli delle 8 vittorie di fila

Fonte: dal nostro inviato all'U-Power Stadium - Andrea Giannattasio

Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, dalla sala stampa dell'U-Power Stadium si è espresso così a seguito della sconfitta col Monza: "Siamo tutti delusi da questo mese, dalla gara di oggi. Eravamo arrivati carichi, vogliosi dei tre punti. Avevamo fatto una grande settimana, ora facciamo un mea culpa e da domani torniamo a dare il massimo".

In cosa vi ha sorpreso di più il Monza?

"Sono ultimi in classifica ma sapevamo avessero tanta voglia di fare i tre punti. Fino al gol, in campo eravamo messi bene. Ci mancava un po' di velocità, ma hanno vinto loro e dobbiamo rimboccarci le maniche. Non è tutto da buttare, siamo sempre lì in alto. Vuol dire che la squadra c'è: adesso dobbiamo ripartire".

I tifosi non vi lasciano mai. Vuole dargli la carica?

"Siamo i primi a essere dispiaciuti per loro. Sono fantastici, ci seguono ovunque in Italia e in Europa. Dobbiamo tornare quelli che eravamo fino a un mese fa. Sono sicuro che col Torino daremo qualcosa di più, vogliamo vincere".

Pradè ha detto che avete perso umiltà. Cosa ne pensa?

"Non è questione di umiltà. Io in primis devo tornare ad alzare la qualità, se non vinciamo da un mese un problema c'è. Io per primo devo dare qualcosa in più, il gruppo è forte, siamo gli stessi delle otto vittorie di fila. Il momento è brutto ma non c'è da fare drammi, ci sono ancora 18 partite e già da domenica daremo tutto".