Ranieri "capitano coraggioso". Da Cristante a Leao: tutti gli episodi "bollenti"

L'edizione odierna de La Nazione celebra Luca Ranieri, protagonista ancora una volta di un episodio che ha fatto il giro dei social durante la partita contro il Milan. Il capitano viola che indica Leao che applaude all'arbitro non è andato giù a tanti tifosi soprattutto rossoneri che non hanno risparmiato di critiche il difensore della Fiorentina.

"Ranieri è così: divisivo - scrive il quotidiano. Piace (e tanto) al popolo viola, specie quello di curva col quale può vantare un bel rapporto extra campo, ed è inviso a squadre e tifoserie avversarie" non tanto perché è scorretto ma per il modo che ha di esprimersi sul campo da gioco. Già lo scorso anno Ranieri dette del "miracolato" a Cristante mentre in questa stagione il classe '99 si è fatto notare per bollenti faccia a faccia con Lautaro Martinez, a cui ha detto di non fare il pagliaccio, ma anche con Weah ci furono storie tese. Per non parlare di Simone Inzaghi che gli gridò di stare muto. "Capitano coraggioso", definisce Luca Ranieri il quotidiano.