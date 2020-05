RAIOLA, Quante tentazioni per Firenze. Kluivert...

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la missione fallita l’estate scorsa da Mino Raiola, ovvero entrare in affari con la Fiorentina, potrebbe ripartire con la prossima sessione di mercato. L’aggancio giusto? Potrebbe essere lo sbarco in viola di Giacomo Bonaventura che si sta svincolando dal Milan. E se, in ogni caso, Bonaventura non fosse l’obiettivo realistico, di sicuro la mossa-mercato con il centrocampista rossonero rappresenterà l’aggancio che che non si è realizzato a luglio 2019 con Balotelli. C’è un gioiello che il manager sta cercando di riportare in Italia. E anche se il prezzo non è affatto da saldi (25 milioni), soluzioni provvisorie per tesserare Moise Kean ci sono. Eccome. L’attaccante ha già come prima sponda la Roma e proprio con la Roma, Raiola avrebbe intenzione di aprire «un giro» per il giovane Kluivert. Già, il club giallorosso che ha un tavolone di mercato aperto con la Fiorentina. Florenzi e Spinazzola in direzione di Firenze con Biraghi verso la Capitale.