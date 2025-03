Quinto posto Champions ancora possibile, ma serve una mano anche dalla Fiorentina: la situazione

Quattro squadre per cinque posti: missione impossibile? La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione del ranking Uefa. Le prime due federazioni per punti accumulati in stagione sbloccheranno un posto extra per la prossima Champions League. In questo momento l'Italia è terza alle spalle di Inghilterra e Spagna. La corsa è sugli iberici, ma è più che mai complessa: la Spagna ci ha superato di quasi un punto, rendendo la rimonta difficile, ma non impossibile.

Le squadre ancora in corsa sono quattro per l'Italia e sei per la Spagna, con la Champions a pesare di più nel conteggio dei punti. Le formazioni iberiche, scrive la Gazzetta, sono in crescita. Dopo la fase a gironi, hanno perso solo il Girona, e in Champions possono contare su due squadre ai quarti: una certa (dal derby di Madrid) e probabilmente il Barcellona, favorito contro il Benfica.

In questo senso Roma-Athletic non è decisiva, ma può cambiare gli equilibri. Portare i giallorossi ai quarti significherebbe eliminare una delle squadre più forti della Liga. Anche la Lazio è in missione per il ranking UEFA contro il Viktoria Plzen, avversario sulla carta abbordabile, ma da non sottovalutare. In Champions, l'Inter – unica italiana rimasta – se la vedrà con il Feyenoord, che ha eliminato il Milan: una sconfitta nerazzurra peserebbe molto sul punteggio UEFA. Infine, la Fiorentina in Conference dovrà vedersela con il Panathinaikos, un avversario insidioso.

Ora che ci avviciniamo alla fase decisiva della stagione, i calcoli sono più chiari. L’Inghilterra è a un passo dalla certezza matematica, mentre la Spagna, con sei club ancora in gara, può arrivare a un massimo di 30 punti, contro i 26,5 raggiungibili dall’Italia. Se la Liga guadagna altri 6,5 punti, la corsa è finita.