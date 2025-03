Qui Napoli, McTominay gestito per essere al top con la Fiorentina

Ultime di formazione in vista della partita di domani sulle pagine di Repubblica. Il Napoli di Conte non cambierà il suo 3-5-2 per giocare contro la Fiorentina. Nessun dubbio sul duo Lukaku-Raspadori per guidare l'attacco partenopeo, un tandem offensivo che dovrà funzionare alla perfezione per riportare i partenopei alla vittoria. Il belga è alla ricerca del gol per trascinare i suoi alla vittoria: non a caso l'ultima rete coincide con l'ultima vittoria (contro la Juventus). Conte confermerà l'abito tattico ma anche gli uomini visti con l'Inter.

Gilmour va verso la conferma in mediana assieme a Lobotka e ci sarà regolarmente anche McTominay: l'ex Manchester United è stato gestito in questi giorni proprio per essere al top contro la Fiorentina. Politano (pronto a tornare in nazionale) e Spinazzola (favorito su Olivera) saranno di nuovo gli esterni. È questo il piano del Napoli per tornare alla vittoria proprio domani al Maradona.