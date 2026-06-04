Quanto manca all'arrivo di Fabio Grosso a Firenze? Domani la fumata bianca

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Domani Carnevali libera Fabio Grosso e la Fiorentina si prende Fabio Grosso. Scrive così il Corriere dello Sport, che poi definisce lo scenario attuale, il traguardo adesso è lì: grazie all’indispensabile benestare della famiglia Squinzi, l’ad neroverde ha confermato al tecnico la rescissione dell’anno di contratto ancora in essere e adesso le due parti passeranno alla ratifica formale.

Il Corriere dello Sport si chiede poi quali sarà il budget a disposizione di Fabio Paratici, che sempre negli Stati Uniti avrà l’avallo del numero uno, sotto il profilo del budget: più consistente uguale più ambizioni, perché dentro ci sarebbero più acquisti per ridisegnare la fisionomia della Fiorentina. Anche e soprattutto questi i punti-base del programma che, ancora a distanza, stanno concordando Paratici e Grosso e che presto decideranno di persona per iniziare subito a dare forma al gruppo-squadra.