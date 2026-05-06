Quando torna in campo Kean? Il centravanti punta la Juventus
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Con un lieve slittamento rispetto al programma inizialmente indicato dalla Fiorentina, Moise Kean tornerà ad allenarsi questa mattina al Viola Park per preparare le ultime tre gare di campionato. Scrive la Nazione: l’attaccante, che aveva ricevuto alcuni giorni di permesso in occasione della nascita del suo secondo figlio, ha beneficiato di ulteriori 24 ore concesse dal club a causa dei tempi del parto, più lunghi del previsto.
Il centravanti viola cercherà di essere a disposizione per la sfida di domenica contro il Genoa, anche se al momento appare più realistico ipotizzare il suo rientro per la gara della prossima settimana contro la Juventus. Questo quanto riporta il quotidiano locale.
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