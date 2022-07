PULGAR, Flamengo si è informato con la polizia

Giungono ulteriori novità dal Brasile per quanto riguarda Erick Pulgar. Secondo quanto riportato da Cahe Mota, giornalista di GloboEsporte, il Flamengo si sarebbe direttamente informato con la polizia cilena per capire se il calciatore rischiasse qualcosa dopo l'accusa di stupro da parte di una donna. Inoltre la squadra carioca non sarebbe stata destabilizzata dalla campagna anti Pulgar dei tifosi, che chiedevano di non acquistare il cileno dopo le notizie di cronaca.