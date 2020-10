PUCCI, Chiesa un arido. ACF? Mercato incompiuto

Il presidente dell'ACCVC Filippo Pucci ha parlato dei principali temi di attualità legati alla Fiorentina, dal nuovo centro sportivo al calciomercato. Ecco le sue parole: "Sicuramente in questi giorni non ci siamo annoiati: nonostante la sosta del campionato, di cose ne sono successe: il progetto di oggi, è la costruzione del futuro. Quello che è successo fino a lunedì alle 20 è ormai il passato. Tutti abbiamo un'opinione ma ormai basta parlare di mercato. Chiesa? Tutto scontato: avevamo capito che se ne voleva andare. Diventerà più ricco ma è povero dal punto di vista umano: da quello che ha detto Commisso, Chiesa è arido dentro, non ha senso di riconoscenza: per lui nel futuro non ci sono solo rose, ma tante spine. Il mercato viola? E' stato un mercato da squadra incompiuta: Callejon è un grande giocatore, sicuramente darà il suo contributo ma si poteva concludere la campagna acquisti con un punto di riferimento in attacco. Mi lascia preoccupato che per l'ennesima volta che sulle spalle di Vlahovic e di Kouame si poggia un reparto fondamentale della squadra: le partite si vincono facendo gol".