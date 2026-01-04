Dagli inviati

Prosegue il silenzio stampa della Fiorentina. Nessuna dichiarazione a fine gara

Prosegue il silenzio stampa della Fiorentina. Nessuna dichiarazione a fine gara
di Ludovico Mauro

Anche in caso di vittoria contro la Cremonese, la Fiorentina proseguirà il suo silenzio stampa. La società viola, infatti, ha deciso di continuare su questa linea di comunicazione e lo farà a prescindere dall'esito del match contro i grigiorossi. Pertanto, nessun tesserato del club di Commisso rilascerà dichiarazioni al termine della partita del Franchi.