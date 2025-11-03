FirenzeViola

Post Pioli: spunta anche la candidatura di Roberto Mancini

Post Pioli: spunta anche la candidatura di Roberto ManciniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:12Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

La Fiorentina sta cercando di risolvere la questione allenatore. Da una parte lavora ad oltranza per trovare un accordo con Stefano Pioli e per un addio il più indolore possibile dal punto di vista economico, dall'altra si vagliano le possibilità e i nomi per la sua sostituzione. Tra i nomi resta quello di Paolo Vanoli ma spunta anche la candidatura di Roberto Mancini, già ex tecnico della Fiorentina prima del fallimento ma anche l'ultimo a vincere un trofeo.

Lui avrebbe già dato un'apertura di massima e la società lo sta valutando attentamente prima di dare una risposta definitiva. 