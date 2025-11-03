FirenzeViola
Post Pioli: spunta anche la candidatura di Roberto Mancini
FirenzeViola.it
La Fiorentina sta cercando di risolvere la questione allenatore. Da una parte lavora ad oltranza per trovare un accordo con Stefano Pioli e per un addio il più indolore possibile dal punto di vista economico, dall'altra si vagliano le possibilità e i nomi per la sua sostituzione. Tra i nomi resta quello di Paolo Vanoli ma spunta anche la candidatura di Roberto Mancini, già ex tecnico della Fiorentina prima del fallimento ma anche l'ultimo a vincere un trofeo.
Lui avrebbe già dato un'apertura di massima e la società lo sta valutando attentamente prima di dare una risposta definitiva.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaZero vittorie in dieci gare, a Pioli era già successo. Il precedente di Prandelli come speranza viola
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com