FirenzeViola Post Pioli: spunta anche la candidatura di Roberto Mancini

vedi letture

La Fiorentina sta cercando di risolvere la questione allenatore. Da una parte lavora ad oltranza per trovare un accordo con Stefano Pioli e per un addio il più indolore possibile dal punto di vista economico, dall'altra si vagliano le possibilità e i nomi per la sua sostituzione. Tra i nomi resta quello di Paolo Vanoli ma spunta anche la candidatura di Roberto Mancini, già ex tecnico della Fiorentina prima del fallimento ma anche l'ultimo a vincere un trofeo.

Lui avrebbe già dato un'apertura di massima e la società lo sta valutando attentamente prima di dare una risposta definitiva.