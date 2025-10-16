Pronto Piccoli, Gazzetta: "Viola tutelati, a differenza dell'anno scorso"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul possibile impiego di Roberto Piccoli a San Siro se Kean non dovesse farcela. L’anno scorso non c’erano altre prime punte in rosa, ma ora la Fiorentina si è tutelata con un altro attaccante, con caratteristiche simili, e questo è un motivo in più per non correre rischi o forzare i tempi. L’ex Cagliari non ha mai segnato al Milan, che ha subìto appena 3 gol nelle prime 6 giornate.

E sarebbe alla sua prima gara da titolare in solitaria. Di fronte alle pressioni si esalta e questa volta le responsabilità sono davvero alte. In più cerca il suo primo gol in campionato in maglia viola.