Pronta la spedizione dei "mille" a San Siro, i tifosi vicini alla squadra nonostante i prezzi

La Nazione parla di spedizione dei “mille”, tanti saranno i tifosi viola nel settore ospiti del Meazza questa sera per sostenere la Fiorentina a caccia della seconda impresa contro l’Inter nel giro di quattro giorni. Contingente di tutto rispetto trattandosi di una trasferta di lunedì in orario serale. Molti partiranno in giornata e torneranno durante la notte. Nei giorni scorsi i tifosi hanno avuto modo di lamentarsi - giustamente - per l’alto costo del posto auto nel parcheggio dello stadio riservato ai tifosi ospiti. Un posto costa 37 euro, a fronte dei 21,73 euro del biglietto di ingresso allo stadio.