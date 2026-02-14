FirenzeViola

Mandragora guadagna il rigore, Kean non trema: Como-Fiorentina 0-2

La Fiorentina va sul doppio vantaggio contro il Como. Dopo la rete nel primo tempo di Fagioli, ad inizio secondo è Moise Kean a segnare con un rigore perfetto guadagnato da Mandragoria steso con un calcetto a centro area da Perrone. Kean dal dischetto non trema, spiazza Butez con una finta e la mette al sette segnando così il settimo gol stagionale in Serie A ma soprattutto portando la Fiorentina sul 2-0 a Como.