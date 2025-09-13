Primavera, Roma-Fiorentina finisce 3-1. Prima sconfitta per i ragazzi di Galloppa

La Fiorentina di Daniele Galloppa cade per la prima volta in campionato in casa della Roma, che al Tre Fontane, vince per 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Arena e nella ripresa di Rocca e Romano. A niente è servito il gol del momentaneo pareggio firmato ad inizio ripresa da Jallow che, su assist di Angioli, aveva battuto De Marzi con un tocco di esterno. Per i viola, come detto, è la prima sconfitta in campionato ed arriva dopo la bella vittoria casalinga contro l'Inter della scorsa giornata.