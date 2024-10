PRIMAVERA, Rimonta show con Samp: viola in fuga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina vince in rimonta con un netto 4-2 e va in fuga, salendo a quota 18 a +3 dalla coppia Torino e Lazio. La partita parte in salita Samp va in vantaggio dopo un quarto d'ora con Leonardi ma al 38' Braschi rimonta e porta i suoi all'intervallo sull'1-1 nonostante un primo tempo non brillante da parte dei viola.

Nella ripresa la Fiorentina si accende e Rubino al 50' porta i suoi in vantaggio grazie ad un rigore guadagnato e trasformato dallo stesso figlio d'arte per fallo di Ofoma. Al 57' le cose per la Samp si complicano quando Patrignani prende il secondo giallo e deve abbandonare la partita lasciando i doriani in 10. Rubino affonda i colpi e al 59' sigla la doppietta e il 3-1 per i viola. Il risultato viene poi arrotondato al 67' da Caprini.

Al 75' la Sampdoria accorcia le distanze con Casalino. Ma non basta per negare la vittoria alla Fiorentina.