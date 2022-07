PRIMAVERA, Il calendario: viola subito a Udine

Attraverso il Comunicato Ufficiale n.10 la Lega Calcio ha reso noto il Calendario Primavera per la stagione 22/23: la Fiorentina guidata da mister Aquilani per il terzo anno di fila esordirà in trasferta ad Udine il 20 agosto, nella seconda giornata il derby dell'Arno contro l'Empoli poi la sfida al Cagliari in Sardegna. Alla quarta giornata il big match contro il Milan in casa e prima della sosta per le Nazionali la trasferta di Sassuolo. Le gare del campionato Primavera verranno trasmesse in diretta da Sportitalia.

Il calendario completo: