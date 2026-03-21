FirenzeViola Dopo l'Inter ecco i viola che volano in Nazionale: impegni per 6

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Sono 6 i giocatori che dopo la gara con l'Inter risponderanno alle convocazioni delle rispettive Nazionali. A partire da Moise Kean chiamato dal ct Gattuso per i playoff per accedere ai Mondiali: il 26 a Bergamo l'Italia giocherà la semifinale contro l'Irlanda del Nord, il 31 l'eventuale agognata finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Marin Pongracic è stato convocato dal ct Dalic per le due amichevoli della Croazia che si giocheranno ad Orlando contro la Colombia il 26 e contro il Brasile il 31. Anche Luis Balbo ha ricevuto la seconda chiamata dal Venezuela, dopo quella di novembre. Per lui due amichevoli in Uzbekistan contro il Trinidad e Tobago la prima e contro lo stesso Uzbekistan la seconda.

Per quanto riguarda l'Italia Under 21 azzurra sono stati convocati per le qualificazioni europee sia Pietro Comuzzo che Cher Ndour mentre Fortini, in dubbio anche contro l'Inter, non è stato chiamato dopo l'infortunio che lo tiene fermo anche con la Fiorentina. Giovedì 26 marzo (ore 18.15) al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per gli azzurrini c'è la sfida alla Macedonia del Nord, mentre martedì 31 (ore 18.30) è in programma a Boras il match con la Svezia: l’Italia cerca l’aggancio alla Polonia capolista. Infine anche l'Under 21 della Bosnia-Erzegovina è impegnata nelle qualificazioni europee ed è stato convocato anche il viola Eman Kospo: il 27 sfida in casa con la Slovenia, il 31 c'è Israele in trasferta.