Dagli inviati Primavera, c'è Fiorentina-Cagliari al Viola Park: la formazione di Galloppa

Torna in campo la Fiorentina Primavera, attuale capolista del campionato under 20. La squadra di Galloppa, reduce dalla grande vittoria contro la Roma, accoglie il Cagliari al Viola Park, calcio d'inizio fissato per le ore 13. Queste la formazione ufficiale della sfida per i viola:

Fiorentina (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Harder, Bertolini; Deli, Rubino, Tarantino. All. Daniele Galloppa