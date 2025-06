Sandro Sabatini: "Palladino non ha fatto un lavoro top ma nemmeno terribile"

Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha parlato di Fiorentina: "Quello che è successo è tutto stonato. Il record di punti e del sesto posto non contano nulla, ciò che conta è il piazzamento in Champions League. Esistono le posizioni in classifica e sono quelle che contano".

Cosa pensa delle dimissioni di Palladino?

"Ha avuto tutto da Commisso, la squadra era anche più forte dell'anno scorso. I conflitti con direttore sportivo e altri dirigenti sono nell’ordine delle cose per qualsiasi allenatore ed aiutano a crescere. Palladino non ha fatto un lavoro straordinario che solo lui avrebbe potuto fare, così come non ha rovinato tutto il lavoro fatto dalla società. La verità sta nel mezzo".