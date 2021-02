PRIMAVERA, Al Bozzi è show: 3-3 al 94' e prima X

Torna finalmente a fare punti la Fiorentina Primavera che nell’anticipo del lunch match della 10a giornata di campionato pareggia all’ultimo respiro per 3-3 contro i campioni d’Italia dell’Atalanta al termine di una gara letteralmente schizofrenica. La rete del pari definitivo infatti è arrivata al 94’ con Tirelli, che ha salvato Aquilani dal terzo ko consecutivo e da una posizione in classifica davvero preoccupante. Dopo le sconfitte con Empoli e Spal, la Fiorentina torna a salire in classifica e si porta a 10 punti, grazie al primo pari stagionale.

Parte subito forte l’Atalanta che al 2’ sfrutta il primo calcio d’angolo del match e Sidibe di testa mette alle spalle di Luci. Subito doccia fredda dunque ma i viola reagiscono alla grande e al 4’ direttamente su punizione Agostinelli fa 1-1 con un tracciante meraviglioso. Il primo tempo si chiude così, con i restanti 40’ di sostanziale equilibrio. Nella ripresa partono meglio i viola che dopo appena 3’ passano in vantaggio con Munteanu, abile a sfruttare un goffo retropassaggio di un giocatore dell’Atalanta e a fare 2-1. Il vantaggio della Fiorentina però dura poco anzi diventa quasi subito svantaggio, visto che in 120” prima Rosa (tap in al termine di una bella azione in velocità) e poi Gyabuaa tra il 59’ e il 60’ fanno 2-3: splendida la conclusione a palombella dalla distanza che beffa Luci.

Nel finale di gara Aquilani prova a rimettere in pari la sfida con gli ingressi di Milani, Amatucci e Tirelli (che si rivelerà decisivo) e con l’espulsione di Berto per un’entrata assassina coi tacchetti proprio su Amatucci la Fiorentina alza nei minuti conclusivi alza il suo baricentro e al penultimo minuto della gara lo stesso Tirelli di testa sugli sviluppi di un corner fa 3-3 permettendo a tutta la panchina viola di esultare in campo.