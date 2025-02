Dagli inviati Prima al Viola Park per Zaniolo e Ndour: l'arrivo dei due nuovi acquisti della Fiorentina

Dopo le visite mediche sostenute ieri, primo ingresso al Viola Park per Cher Ndour e Nicolò Zaniolo: in attesa delle ufficialità riguardanti le due operazioni, i due nuovi acquista della Fiorentina sono arrivati poco fa per la prima volta nella loro nuova "casa". Il primo, acquistato dal Paris Saint Germain per 5 milioni (più il 50% sulla futura rivendita) è riuscito anche a fare il debutto, da spettatore, al Franchi. Per il secondo, tornato nella città in cui aveva mosso i primi passi (dal 2010 al 2016) nel settore giovanile, arrivo in prestito oneroso (1,5 milioni) più un riscatto di 16 milioni legato alla percentuale di presenze da qui a giugno.

Ecco le immagini del loro arrivo al Viola Park: