Pressing viola su Ghilardi e Fagioli. C'è l'apertura di Verona e Juventus

"La Fiorentina in pressing su Fagioli e Ghilardi", titola oggi Tuttosport nelle sue pagine interne dedicate al mercato. L'intensa trattativa che vede il Napoli su Pietro Comuzzo ha portato i dirigenti viola a cercare altri difensori, con Pradè e Goretti che hanno chiesto l'ex Daniele Ghilardi al Verona, dove può finire in cambio in prestito Nicolas Valentini, oltre a un robusto conguaglio.

Mentre lato centrocampo, il quotidiano torinese sottolinea la pressione alzata dalla dirigenza di Commisso sulla Juventus per avere Nicolò Fagioli, riscontrando l'apertura da parte dei bianconeri a una possibile partenza del regista.