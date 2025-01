FirenzeViola Fiorentina, si scalda la pista Fagioli. Adesso c'è l'apertura della Juventus

La possibilità che Nicolò Fagioli si trasferisca alla Fiorentina è sempre più concreta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it è arrivata un’apertura non indifferente, da Torino, alla possibilità che il centrocampista possa partire in questa finestra di mercato. Al momento la trattativa sta andando avanti fra intermediari, ma presto potrebbe essere trovato un accordo di massima da presentare a entrambi i club. Con la Juventus che, come abbiamo scritto, non si opporrebbe a una cessione del calciatore: tutt'altro.

La Juventus ha bisogno di incassare

A proposito, il mercato in casa bianconera è tutt'altro che chiuso. Nonostante le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ("Il nostro mercato in questo momento è finito, poi siamo sempre attenti ad opportunità in linea con le nostre esigenze"), la Juve vorrebbe inserire un nuovo difensore che potrebbe arrivare senza la formula del prestito proprio per il fatto che Fagioli porterebbe l'incasso sperato. Infatti da Torino spingono per la cessione a titolo definitivo o per il prestito con obbligo: nelle prossime ore sono previsti ulteriori aggiornamenti.