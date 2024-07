PRE-FIO 2-1, Viola sconfitta: tanta sfortuna e due pali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Finisce 2-1 per il Preston la seconda amichevole della Fiorentina in terra inglese. Succede tutto nel primo tempo, con Lindsay e e Keane che rispondono al momentaneo pareggio di Rolando Mandragora direttamente su punizione. Nel secondo tempo Fiorentina sprecona e sfortunata che potrebbe pareggiare in almeno tre occasioni, prima con il rigore fallito da Kouame e poi con il doppio palo colpito da Kean in due minuti. Il prossimo impegno, l’ultimo oltremanica, sarà martedì alle 20:45 contro l’Hull City.