PRANDELLI, Domenica il derby con il figlio Nicolò

Il Corriere dello Sport ricorda che quella di domenica tra Fiorentina e Bologna sarà anche la "partita dei Prandelli": il tecnico viola, Cesare, sfiderà il figlio Nicolò, trentaseienne preparatore atletico dei rossoblù. I due sono stati assieme nel quiquennio a Firenze, poi due volte in Nazionale, all'Europeo del 2012 e al Mondiale del 2014. Per quattro mesi hanno condiviso anche l'esperienza spagnola col Valencia. Nicolò, padre di tre bimbi, ha un pregio - si legge - come Cesare: impossibile non volergli bene, lavora sodo, in silenzio, mai una parola fuori posto, conosce perfettamente la materia. E soprattutto non è stato spinto da nessuno a quel lavoro, ha sempre avuto le idee chiare in merito, voleva occuparsi dell'aspetto scientifico del calcio e l'ha fatto.