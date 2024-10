PRANDELLI, Con Balotelli il Genoa può essere da favola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport di Mario Balotelli, nuovo attaccante del Genoa: "Pronto per il campionato? Speriamo, ma non è uno scherzo alla velocità cui si gioca oggi. Il preparatore dice che ha 35/40 minuti, non di

più, comunque sono tanti. La cosa bella è tutti sono diventati all’improvviso tifosi di Mario. E lui non l’ho mai sentito così carico,

così prepotentemente deciso a tornare. Se Gila dice che ha il fuoco dentro, vuol dire che ha sentito qualcosa. Mario può salvare il Genoa? Sarebbe una favola, ma siamo tutti impazienti e curiosi di vedere come sta fisicamente. A che punto è. Il campo è spietato. All’inizio potrebbe accontentarsi di una bella mezz’ora, e crescere, e lavorare.

Magari la favola continuerà...".

Gilardino? "Gila è stato una delle rivelazioni dello scorso campionato. Poi gli hanno venduto tre titolari importanti e non è la stessa cosa. Il Genoa sta soffrendo, spero che Mario gli dia una gran mano. Facciamo tutti il tifo per Balo".