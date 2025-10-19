Pradè un fiume in piena: "Errore grave del VAR. Avanti con Pioli, è solo colpa mia"

È un Daniele Pradè molto deluso e arrabbiato quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan. Soprattutto per la scelta di assegnare il rigore al Milan: "Se il VAR deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore grave del VAR e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci sentiamo male... Ci stiamo giocando la vita e bisogna capire che non si può fare una roba del genere. Una cosa scandalosa, è stato a terra venti minuti e neanche l'aveva sfiorato. Un episodio grottesco, non si può vedere. La Fiorentina oggi ha giocato una grande gara, di cuore. Non meritava di perdere e non certo così. Cade a terra come se l'avessero colpito davvero... Pochi minuti prima Ranieri era stato colpito in un modo che allora doveva essere da rosso e abbiamo preso gol in dieci. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace, anche perché la classifica è deficitaria e non ce l'aspettavamo. Abbiamo tre punti dopo sette partite: non siamo questi come squadra e anche stasera l'abbiamo dimostrato".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Se c'è una persona che ci può togliere da queste situazione è soltanto Stefano (Pioli, ndr). Tutto il resto è colpa mia, a Firenze c'è una contestazione e non può essere contro di me perché il presidente mi ha messo a disposizione tanti soldi per costruire questa squadra. Gli obiettivi erano altri, se c'è un colpevole allora sono io. La stagione è partita male con tre partite fuori casa, abbiamo uno stadio in condizioni pietose. Per ora è una stagione strana ma è solo l'inizio, abbiamo ancora le coppe da onorare e molto da fare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi che non meritano questa situazione".

Totale fiducia in Stefano Pioli?

"Se c'è una persona che deve essere cacciato o dimettersi sono solo io, gli altri devono solo stare sereni e sapere che abbiamo le potenzialità per essere una grande squadra. Ci sarà una notte su cui pensare ma la convinzione di tutti è che l'uomo giusto per noi è Stefano Pioli".