La Rappresentativa giapponese vince contro la Fiorentina e ringrazia i tifosi del Viola Park: il video dell'inchino

Ieri alle 22:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte V. Bicchi

La Jufa (Rappresentativa Universitaria Giapponese) vince al Viola Park e festeggia, prendendosi gli applausi anche dei tifosi di casa. Al termine dell'ultima amichevole estiva della Fiorentina i grandi protagonisti sono gli universitari nipponici, celebrati anche dai fiorentini. Tanti applausi, complimenti per i 2003-2004 nipponici, capaci di vincere 2-1 in casa della Fiorentina. Per ricambiare l'affetto, gli ospiti si sono esibiti nel tradizionale inchino di ringraziamento a favor di tribuna.