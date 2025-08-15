Holly e Benji battono la Viola: la serafica serenità della Fiorentina premia i giapponesi

Il messaggio iconico giunge nel finale della puntata di "Garrisca al vento": ‘Vaia Prizio chiedono 10 euro per vedere la Viola contro Holly & Benji, vaia vaia’. Il fatto però è che gli universitari giapponesi (i due protagonisti del cartone animato di alcuni decenni fa quindi secondo l’ascoltatore di Radio Firenzeviola) alla fine hanno battuto la Fiorentina. Peraltro un biglietto a 10 euro per vedere un’amichevole gradevole al Viola Park su un campo e degli spalti che fanno invidia a molti impianti italiani, non sembra proprio una richiesta esosa, ma una proposta allettante e abbastanza onesta per passare la vigilia di Ferragosto in compagnia della Fiorentina.

Intendiamoci, la squadra viola che tra una settimana inizia la sua stagione ufficiale, ha approcciato il match con un eccesso di serafica serenità, nelle molte occasioni che i gigliati hanno avuto sotto la porta difesa dal buon Sato, si è vista ben poca cattiveria e scarsa determinazione, ma va detto anche che i giovani nipponici erano ben messi in campo, anche se tra di loro non sono spiccate evidenti individualità o almeno non tali da far saltare il pubblico sulla seggiola, agli ospiti sono bastate invece due azioni da palla inattiva con la difesa probabilmente non irresistibile. Inoltre va detto che le gambe dei giocatori viola risultavano piuttosto imballate, la partita servirà quindi loro per giungere più pronti all’appuntamento tra una settimana col Polyssia in Conference, per la cronaca la Fiorentina pareggerebbe i conti al 90’, ma Dodò viene pescato in fuorigioco e così la vittoria è consegnata alla Japan University Fa che vince 2 a 1.

La piccola morale per i tifosi viola riguarda lo sforzo che occorrerebbe fare per tenere la mente calcisticamente più aperta: il buon calcio non si fa solo in Europa o in Italia, altrove, nel vasto mondo, anche calcistico, si fa buon calcio e si producono talenti, occorre ricordarlo anche in chiave calciomercato. Sarà meglio quindi mandare in pensione supponenza e presunzione poichè nel pallone non funzionano.