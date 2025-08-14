Pongracic: "Da sistemare qualcosa in difesa. Saremo pronti per la Conference"

vedi letture

Nel post-partita di Fiorentina- Nazionale Universitaria Giapponese spazio a Marin Pongracic, che ha parlato così ai media presenti dopo la sconfitta dei viola (1-2) contro la rappresentativa nipponica: "Come squadra non abbiamo fatto benissimo, volevamo vincere. Ci sono degli errori che dobbiamo evitare, anche se loro erano un'ottima squadra e motivata. Però il ritiro è andato bene. Siamo al 100% in vista di quello che accadrà.

A livello fisico mi sento bene, voglio giocare al massimo e aiutare la squadra il più possibile. Anche in difesa possiamo fare meglio, soprattutto nella pressione di reparto. Sento la fiducia del mister e darò sempre il massimo". E sull'avversaria di Conference, il Polissja: "Non l'abbiamo ancora studiata, nei prossimi giorni li analizzeremo e saremo pronti".