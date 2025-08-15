Missione Polissya per la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Formazione già decisa"

Da oggi la Fiorentina si dedicherà allo studio del Polissya, prossimo avversario nei playoff di Conference League. Da ieri infatti, con il passaggio del turno degli ucraini, Pioli e il suo staff potranno dedicarsi alla preparazione di una sfida delicata, che in estate ha sempre fatto penare la squadra viola nelle precedenti edizioni. "È una gara da non sottovalutare" ha già precisato recentemente lo stesso mister Pioli, che comprende benissimo le difficoltà dell'esordio e una condizione atletica lontana da quella migliore.

La formazione che verrà schierata giovedì intanto, a meno di defezioni dell'ultimo minuto, è già stata decisa. Pioli ha le idee chiarissime vista la conferma, anche ieri sera contro la Japan University, del 3-4-1-2 che ha accompagnato la Viola anche nelle amichevoli inglesi. Toccherà a De Gea, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa; Gosens e Dodo sulle fasce; Fagioli e Sohm nel mezzo e il tridente super offensivo composto da Gudmundsson, Dzeko e Kean. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.