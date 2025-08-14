Calciomercato Anche il Cska Mosca su Beltran: contatti con gli agenti, la richiesta della Fiorentina

Arrivano novità sul futuro di Lucas Beltran. L'attaccante argentino, che ormai pare fuori dal progetto Fiorentina, ha molto mercato soprattutto in Russia.

Negli scorsi giorni abbiamo registrato l'interesse di Zenit Sanpietroburgo e Spartak Mosca, ma adesso c'è un'altra squadra della Premier-Liga che fa sul serio: è il Cska Mosca, club che si è inserito nelle ultime ore ed è in stretto contatto coi procuratori del numero nove. La Fiorentina, che considera cedibile Beltran, vorrebbe però che il Cska arrivasse a pareggiare l'offerta fatta negli scorsi giorni dal Flamengo, che per il classe 2001 aveva messo sul piatto 15 milioni, bonus inclusi.