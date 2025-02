"Pradè, segna un gol alla Kean: inventati un colpo vero". Il pensiero di Calamai

vedi letture

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "Dopo una domenica di sofferenza, guardi la classifica ed è una roba incredibile: un risultato fantastico con la Fiorentina a un passo dalla Champions. Si ha la sensazione che questo gruppo stia facendo il massimo per stare insieme a realtà molto più ricche e più forti tecnicamente.

In questo ultimo giorno di mercato dico a Daniele Pradé: 'Caro Daniele', prova anche te a segnare un gol alla Kean, a inventarti qualcosa fuori dal coro per dare a questa squadra un titolare per dare ancora qualcosa di più forte dentro allo spogliatoio".

Ascolta al link l'intervento: