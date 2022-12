PRADÈ, Ecco cosa chiedo al mister. Il V. Park...

Daniele Pradè, intervenendo dal palco durante la cena natalizia in casa Fiorentina, ha affrontato diversi argomenti. Queste le sue parole: "Stasera rappresento il presidente Commisso, la sua famiglia, che stasera non ci sono. Rappresento anche Joe Barone, che non è potuto rientrare in tempo".

Una nuova Era?

"Il 2022 è stato importante, abbiamo cambiato tanto. L'anno scorso abbiamo giocato il miglior calcio d'Italia, grazie anche all'aiuto dell'allenatore e dei ragazzi. Siamo arrivati in Europa, forse potevamo raggiungere un gradino più alto, giusto mister? (Riferito ad Italiano ndr.). Siamo contenti del nostro mister della femminile che dopo un anno difficile è terza in classifica. Siamo contenti per il nostro settore giovanile, per il Viola Park. Siamo in una rampa di lancio importante".

Sul Viola Park?

"Sarà un cambiamento epocale, il più bello d'Europa. Ci porterà tanti punti. Adesso sono ancora frastornato, abbiamo cinque punti in meno rispetto all'anno scorso, ma la squadra sta facendo bene. Dopo la partita di Milano mi sono sentito violentato, meritavamo la vittoria. Ci mancano punti per degli episodi. Però vedo un 2023 veramente positivo. Al mister chiedo di portarci il più avanti in Coppa Italia.