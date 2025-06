Pradè e Goretti, tra indiscrezioni e rumors sul futuro continuano a lavorare sul mercato

La Nazione oggi in edicola si concentra sulla situazione dirigenziale della Fiorentina tra rumors, voci di mercato, indiscrezioni e fake news. Sì perché al momento la Fiorentina è ufficialmente, seppur stia aspettando Stefano Pioli, senza allenatore, ha un direttore sportivo che è stato a lungo accostato alla Roma e un direttore tecnico dato come primo nome in lista per lo stesso ruolo nella Juventus. Detta così sembrerebbe che i viola siano allo sbaraglio e invece la dirigenza gigliata sta lavorando sotto traccia, sempre in contatto con Stefano Pioli a Riad, per costruire la Fiorentina del futuro. Le voci sui due dirigenti però non sembrano sopirsi. A Roma infatti, prima che la società giallorossa scegliesse Massara per il ruolo di direttore sportivo, in tanti continuavano ad accostare ai capitolino Daniele Pradè.

Il ds gigliato però ha scelto di proseguire il suo percorso a Firenze. Così come Roberto Goretti che, nonostante il prolungamento con la Fiorentina fino al 2027, viene ancora considerato tra i principali candidati per il ruolo di dt della Juventus. In attesa delle prime ufficialità, oggi è attesa quella di Dzeko, al Viola Park di Bagno a Ripoli si continua a lavorare nel silenzio.