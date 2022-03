PRADÈ, C'era un po' di braccino. Grazie al Franchi

"In Serie A è impossibile non soffrire perché anche quando fai la partita gli ultimi 10 minuti dipende solo dalla voglia di portare a casa il risultato". A dirlo ai microfoni ufficiali della Fiorentina è Daniele Pradè, ds viola: "Dopo due sconfitte all'ultimo minuto, come si dice nel tennis ti viene un po' di braccino. Però la squadra esprime, abbiamo dominato in lungo e in largo poi è normale ci siano le occasioni anche per gli avversari. Abbiamo una buonissima classifica e ce le giochiamo tutte".

L'importanza della vittoria?

"La squadra esprime un calcio ben chiaro, vuole sempre vincere le partite stando nella metà campo avversaria. Poi ci sono situazioni in cui rischi di prendere gol in contropiede. Della vittoria di oggi sono felicissimo perché era una partita trabocchetto: eravamo obbligati a vincere, ci ridà energia".

Le tante vittorie al Franchi?

"Giocare qua per gli altri è dura. C'è stato un momento della partita in cui non riuscivamo a sbloccarla e giocava più lo stadio. I tifosi della Fiorentina sono incredibili nel bene o nel male. Oggi s'è sentita parecchio, sapevano quanto ci servivano per la vittoria. Ci hanno dato una grande spinta".

La prossima con l'Inter?

"Squadra che ha dimostrato quanto è forte andando a vincere a Liverpool. Sappiamo che sarà difficilissima ma noi possiamo vincere e perdere con tutti".