PRADE', C'è amarezza. Ribery e Montella...

Queste le parole in zona mista del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il pareggio contro l'Atalanta: "C'è una grande amarezza. Avevamo fatto una prestazione di carattere e sudore contro una grande squadra. Da domani dobbiamo tranquillizzare i ragazzi e far tornare il sereno all'interno dello spogliatoio. Non abbiamo ancora parlato con Dalbert per quanto riguarda i cori razzisti. Ribery ha fatto un gol incredibile, non mi stupisco perché lui è un campione. I ragazzi non hanno mai mollato oggi e questo mi è piaciuto. Come si fa a dire qualcosa a Montella? Ha fatto tutto quello che doveva fare. Fortunatamente rigiochiamo subito mercoledì per rifarci. In questo momento non abbiamo molta fortuna".