Dopo non essersi fatto vedere per tutta la giornata di ieri, impegnato a gestire le trattative che vedono coinvolta la Fiorentina, Daniele Pradè si è presentato questa mattina verso le 10.15 all'Hotel dove alloggia Rocco Commisso in questo suo soggiorno fiorentino. Probabile dunque che andrà in scena un altro summit di mercato.