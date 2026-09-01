Calciomercato Fiorentina al lavoro per un ultimo colpo sull'esterno: occhio alle sorprese

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La Fiorentina potrebbe mettere a segno un ultimo colpo sull'esterno: dirigenti al lavoro per un profilo da uno dei top-5 campionati europei

A poco meno di 5 ore dalla fine del calciomercato, la Fiorentina non si ferma nelle trattative e potrebbe mettere a segno un ultimo colpo. Perché Paratici e la squadra mercato viola stanno lavorando non solo al centrocampo, dove tiene banco la questione legata a Mandragora in uscita e a Torreira e Thorstvedt in entrata, ma anche al ruolo di esterno. Gli innesti sulle fasce potrebbero non fermarsi a Njie e Gnonto arrivati nelle ultime 48 ore, ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club viola avrebbe in mano anche un altro profilo proveniente da uno dei top-5 campionati europei. Il nome per ora resta top secret, ma occhio a possibili sorprese dell'ultim'ora.