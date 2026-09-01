Calciomercato
Fiorentina al lavoro per un ultimo colpo sull'esterno: occhio alle sorprese
FirenzeViola.it
La Fiorentina potrebbe mettere a segno un ultimo colpo sull'esterno: dirigenti al lavoro per un profilo da uno dei top-5 campionati europei
A poco meno di 5 ore dalla fine del calciomercato, la Fiorentina non si ferma nelle trattative e potrebbe mettere a segno un ultimo colpo. Perché Paratici e la squadra mercato viola stanno lavorando non solo al centrocampo, dove tiene banco la questione legata a Mandragora in uscita e a Torreira e Thorstvedt in entrata, ma anche al ruolo di esterno. Gli innesti sulle fasce potrebbero non fermarsi a Njie e Gnonto arrivati nelle ultime 48 ore, ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club viola avrebbe in mano anche un altro profilo proveniente da uno dei top-5 campionati europei. Il nome per ora resta top secret, ma occhio a possibili sorprese dell'ultim'ora.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.di Angelo Giorgetti
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2 Shopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
4 Scelte funzionali e un cambio generale di spogliatoio, in arrivo il finale di mercato. Dopo l’attacco, oggi in via di definizione anche il centrocampo
Copertina
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Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
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