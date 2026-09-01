Moise Kean è al centro sportivo del Como: "Sono felice di essere arrivato qui"

Moise Kean è al centro sportivo del Como: "Sono felice di essere arrivato qui"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
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di Redazione FV

Moise Kean è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Como. Come riportato da Sky Sport attraverso i suoi social, l’attaccante è appena arrivato al centro sportivo del club lariano per completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità del trasferimento dalla Fiorentina. "Sono contento, finalmente sono qui", le sue prime parole mentre firmava degli autografi.

Si avvicina dunque la conclusione dell’esperienza in viola di Kean, destinato ora a mettersi a disposizione del tecnico del Como. Ecco il video di Sky: