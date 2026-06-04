Polverosi: "Se Giuseppe Commisso ha voluto Paratici ora non può fargli fare figuracce sul mercato"

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Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta così il discorso fatto ieri dal presidente della Fiorentina Giuseppe Cmmisso: "La sostanza è interessante, sulla forma si può discutere. Nel discorso di Giuseppe Commisso ci sono alcuni passaggi convincenti, altri un po’ meno, e questa è la sostanza. La forma, ora la chiamano format, invece non è il massimo, un monologo fatto in casa non aiuta a chiarire quanto un contradditorio, ma ormai questa è la comunicazione del calcio e a noi non resta che spezzettare i contenuti e discuterli.

«Sappiamo molto bene che la Fiorentina deve avere standard più alti e ambizioni degne della storia di questo club». Come partenza ci siamo, anche perché ripetere una stagione come quella appena conclusa sarebbe calcisticamente tragico. Se Commisso jr ha voluto così fortemente Paratici, ora lo dovrà attrezzare nel migliore dei modi, non può costringerlo a figuracce sul mercato. «I miei ringraziamenti vanno anche a Paolo Vanoli, ai nostri giocatori e a ogni membro dello staff che ha continuato a lottare ogni giorno». In tutta franchezza, è un po’ asettico il grazie a Vanoli, messo poi sullo stesso piano dei giocatori.

