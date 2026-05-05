Poesio sul CorFio: "La Fiorentina rispecchia la stagione meritata"

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Ernesto Poesio ha scritto un fondo per il Corriere Fiorentino con la sua analisi di Roma-Fiorentina: "Non stiamo parlando solo dell’aspetto tecnico su cui conviene stendere un velo nemmeno troppo pietoso visto il settimo monte ingaggi della serie A, ma anche dell’atteggiamento di una squadra che non ha mai dato l’impressione di comprendere l’importanza della maglia che indossa. [...] Quattro gol subiti, due traverse colpite dai giallorossi, 90 minuti in completa balia degli avversari, la Fiorentina che torna dall’Olimpico rispecchia perfettamente la stagione e la classifica che si è meritata. Almeno adesso sarà chiaro anche ai più irriducibili che questa squadra ha bisogno di una completa rifondazione e che la grande difficoltà di Paratici sarà prima di tutto cedere la maggior parte di questi giocatori senza rimetterci troppo.

Prima però la questione allenatore. E chissà che il tracollo di ieri non rappresenti l’ultimo colpo alla panchina traballante di Vanoli. Anche se in casa viola, si sa, niente va mai dato per scontato".