La coperta è corta dietro: la Fiorentina cerca un centrale. E Ranieri non parte

La Fiorentina è alla ricerca del centrale giusto da regalare a Paolo Vanoli. Non solo Magassa del West Ham: sono state chieste informazioni per Jaka Bijol del Leeds, senza per ora andare oltre, mentre il nome nuovo è quello di Axel Disasi del Chelsea. Resta d'attualità il portoghese Diogo Leite, il cui contratto con l'Union Berlino scadrà a giugno. Sempre occhio a Diego Coppola, il cui trasferimento al Paris FC è più complicato.

Questo il punto del Corriere dello Sport, che poi fa un quadro anche sulle uscite e in particolare sulla situazione di Luca Ranieri, ieri in campo da capitano nella sconfitta contro il Como. Il numero sei è in uscita e il suo procuratore lo ha proposto al Torino , che sarebbe disposto a far entrare il classe 1999 solo inserendo una contropartita. Motivo per cui i granata hanno offerto alla Fiorentina il cartellino di Cristiano Biraghi, oppure quello di Saba Sazonov (il primo scadenza nel 2027, il secondo a giugno). Ma i viola continuano a chiedere 8-10 milioni in denaro, facendo capire di non essere disposti a scendere a patti. Ranieri non parte a meno di un'offerta giusta e a titolo definitivo. Sulle altre uscite M’Bala Nzola è sempre più vicino al Sassuolo, mentre è ancora da risolvere la questione Christian Kouame, che in Italia piace a Pisa, Genoa e Sampdoria, mentre dalla Spagna si sono fatti avanti alcuni club, tra cui Osasuna, Valencia e Girona.