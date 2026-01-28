Nella debacle contro il Como si salva Piccoli: i voti dei quotidiani

vedi letture

La Fiorentina perde in casa contro il Como in una gara a tratti dominata dalla squadra di Cesc Fabregas. La superiorità dei lombardi è tale per cui anche i voti nelle pagelle di quotidiani e siti specializzati non sono troppo duri per una squadra che perde per 3-1 e dice l'addio alla Coppa Italia senza neanche quasi opporsi a un destino che sembrava sin da subito scritto. Anzi, c'è un calciatore, Roberto Piccoli, che fa incetta di buoni voti: è l'autore della rete del momentaneo vantaggio viola, gran gol anche a livello tecnico, con un anticipo forte sul primo palo su cross di Giovanni Fabbian e destro di controbalzo sotto l'incrocio. La sua partita più o meno è tutta lì (nella ripresa una potenziale chance cestinata da un controllo di troppo davanti a Butez) ma basta comunque per strappare ampie sufficienze.

Il Corriere dello Sport gli dà 6,5 e scrive: "Dopo 7' fa quello che non ha fatto in novanta e passa minuti col Cagliari, attacca forte su un cross in area, il colpo di controbalzo con cui spedisce il pallone sotto la traversa testimonia che sotto mesi di insicurezze e pressioni c'è ancora un centravanti. Poi una grossa occasione cestinata".

Ecco i voti di Roberto Piccoli

Corriere dello Sport: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 6,5

La Nazione: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5

