FirenzeViola Pochi tifosi da Lecce: domani al Franchi previsti circa 150 spettatori salentini

vedi letture

Non sarà un esodo quello degli spettatori leccesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, domani sera all'Artemio Franchi dovrebbero presentarsi circa 150 supporters salentini. I motivi della presenza "scarsa" di spettatori salentini sono da ricondurre innanzitutto alla necessità di presentare la tessera del tifoso, della quale la frangia più calda del pubblico giallorosso è sprovvista.

Le limitazioni per via del restyling.

L’altro problema, che però in questo caso affligge tutte le tifoserie ospitate dalla Fiorentina quest’anno, è la riduzione di posti disponibili nel settore a loro dedicato. Il cosiddetto "formaggino" infatti non può accogliere più di 500-600 spettatori per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio, cosa che comprensibilmente scoraggia (e ha già scoraggiato) l’afflusso di tifosi nel corso della stagione.