Più Inter che Fiorentina, ma le occasioni più ghiotte sono viola: è 0-0 al 45’

Termina 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Inter. Nei circa 30 minuti giocati parte forte la squadra di Simone Inzaghi che trova anche la rete di Carlos Augusto annullata per fuorigioco del terzino brasiliano. Alla lunga però emerge la viola che va due volte vicinissima alla rete prima con Kean, che di testa da pochi passi non riesce ad angolare la palla e trova la respinta di Sommer, poi con Dodo, che non inquadra lo specchio a tu per tu con l’estremo difensore elvetico.