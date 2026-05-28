Gazzetta sicura: tutto fatto tra Grosso e Fiorentina, ecco quanto guadagnerà il nuovo tecnico
FirenzeViola.it
Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina e rappresenta la scelta di Fabio Paratici per aprire un nuovo ciclo dopo una stagione difficile. L’ex tecnico del Sassuolo, campione del mondo nel 2006, firmerà un contratto biennale da circa 1,2 milioni a stagione e prenderà il posto di Paolo Vanoli. La dirigenza viola punta su un allenatore dal calcio offensivo, verticale e intenso, capace di riportare entusiasmo e ambizioni europee a Firenze. Lo scrive la Gazzzetta dello Sport nell'edizione odierna.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 152 Viola Club individuano in Paratici l’unico interlocutore credibile e bocciano presidente e dg. Dopo 7 anni deludenti il dissenso va gestito diversamente (e qualche scusa sarebbe stata doverosa)
Copertina
FirenzeViolaFiorentina e Parma all'appuntamento con la storia: stasera la finale di Primavera 1 (e l'ultima di Galloppa)
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
Angelo GiorgettiTra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com