Gazzetta sicura: tutto fatto tra Grosso e Fiorentina, ecco quanto guadagnerà il nuovo tecnico

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Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina e rappresenta la scelta di Fabio Paratici per aprire un nuovo ciclo dopo una stagione difficile. L’ex tecnico del Sassuolo, campione del mondo nel 2006, firmerà un contratto biennale da circa 1,2 milioni a stagione e prenderà il posto di Paolo Vanoli. La dirigenza viola punta su un allenatore dal calcio offensivo, verticale e intenso, capace di riportare entusiasmo e ambizioni europee a Firenze. Lo scrive la Gazzzetta dello Sport nell'edizione odierna.